Томская делегация приняла участие в Сибирском молодежном кинофоруме

19 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: CAST production

Томские кинематографисты Евгений Жуков, Артём Сагеев и Дмитрий Моторин из продюсерского объединения CAST production приняли участие в молодежном сибирском кинофоруме, прошедшем в городе Абакан.

В рамках форума томская делегация выступила на презентации сибирских кинокластеров с самыми яркими проектами региона. Также команда выступила на питчинге дебютантов, выступила на форсайт-сессии по развитию кино в сибирских регионах, а также побывала в локейшн туре по Хакасии.

В мероприятиях деловой программы, показах и творческих встречах приняло участие более 1200 человек из Москвы, Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Омска, Оренбурга, Санкт-Петербурга. Экспертами и спикерами стали представители ведущих продюсерских компаний, онлайн-платформ, изданий, в том числе международные эксперты.

«Очень важна коммуникация региональных киносообществ и реальной индустрии. Это главная ценность подобных форумов. Здесь собрались лучшие представители из регионов Сибири. Союз кинематографистов для этого провел весьма строгий отбор участников. Теперь наша цель провести питчинг дебютантов от Союза кинематографистов в Томскую область. Если это получилось сделать в Абакане, то наш город просто обязан принять киноэстафету», — отметил Евгений Жуков.

Всероссийский молодежный кинофорум — один из крупнейших индустриальных проектов для молодых кинематографистов, организаторами которого выступает Союз кинематографистов РФ и Молодежный центр Союза кинематографистов РФ.

Цель форума — поддержка дебютантов, создание независимой площадки для сотрудничества молодых кинематографистов с ведущими продюсерскими компаниями и инвесторами, формирование новых трендов отечественного кино, открытие новых имен в кинематографическом мире, развитие кинематографа в регионах.

Томские кинематографисты отправились на форум при поддержке департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: