В начале июня жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды

19 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Через 2 недели, в среду, 2 июня, в Ленинском районе Томска ожидается отключение воды, связанное с проведением ремонтных работа на водопроводе, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.30 до 23.30 и затронет дома, расположенные по адресам:

ул. Бердская, 18, 18в, 20, 20 стр.3, 20 стр.4, 22, 22/1, 22а, 27 стр.3, 31, 37;

пер. Пойменный, 1, 4а;

ул. Пролетарская, 35, 36 стр.1, 36 стр.2, 37, 38, 38/1, 38/3, 38/6, 38а, 38в, 38в стр.5, 39, 40 стр.1, 1, 42, 42/1, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 57.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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