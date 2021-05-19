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В начале июня жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, водопровод ремонт отключение воды когда дадут воду график отключений В начале июня жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды

Через 2 недели, в среду, 2 июня, в Ленинском районе Томска ожидается отключение воды, связанное с проведением ремонтных работа на водопроводе, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.30 до 23.30 и затронет дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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