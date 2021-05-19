В кампусе Томского политеха появилась «Уличная библиотека»

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2021 // Фото: news.tpu.ru

В кампусе Томского политехнического университета появился новый пункт для свободного книгообмена. Его оборудовала «Томская электронная компания» («ТЭК») к 125-летию вуза, сообщает пресс-служба ТПУ.

Шкаф для буккроссинга установлен перед Международным культурным центром ТПУ (ул. Усова, 13в). Завтра, 20 мая, в 15.00 он пополнится первыми книгами.

«Несмотря на современные технологии и всеобщую цифровизацию, электронные аналоги не заменят живое общение с книгой. Научно доказано: читая печатную книгу, вы усваиваете больше информации, лучше запоминаете сюжет, бережете зрение. Да и просто печатные книги дарят радость, когда вы перелистываете страницу за страницей. И первый книжный шкаф от нашей компании мы решили разместить перед Международным культурным центром ТПУ», — говорит заместитель генерального директора по правовым и социальным вопросам «ТЭК» Мария Канашук.

Томский политех и «ТЭК» — давние партнеры. Сегодня больше трети всех сотрудников компании с высшим образованием — выпускники ТПУ. Это более 180 человек, из них почти 80 занимают руководящие должности. Каждый год студенты ТПУ проходят производственную и преддипломную практику на предприятии.

Компания также подарила первые книги для «уличной библиотеки». Это подборка современных научно-популярных и художественных изданий. Их выбрали сами студенты ТПУ, проголосовав в социальных сетях. Ими пополнят шкаф в этот четверг.

Партнер ТПУ в дальнейшем планирует периодически пополнять полки «уличной библиотеки», проводя голосование в социальных сетях. Однако приносить свои прочитанные книги могут все желающие.

Буккроссинг — это обмен прочитанными книгами, когда любой желающий может принести в определенное место интересную книгу, оставить ее и взять другую. Обычно для этого оборудуются отдельные книжки полки или в шкафы в общественных местах. Движение буккроссинга развивается по всему миру.

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