Главгосэкспертиза одобрила проект строительства нового аэровокзала в аэропорту Томска

19 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительство нового аэровокзала внутренних авиалиний в международном аэропорту Томска («Богашево», входит в «Новапорт»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ведомство.

Аэровокзальный комплекс будет строиться поэтапно, «с учетом прогнозных потребностей пассажирских перевозок и интенсивности движения воздушных судов на перспективу до 2026 и 2033 годов».

«Рассмотренный экспертами проект предполагает реализацию второго этапа строительства здания аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий на 400 пассажиров в час и аванперрона. Горизонт планирования второго этапа — до 2026 года. Расчетные типы обслуживаемых воздушных судов — Boeing-737-800, A320, при этом аэропорт обеспечивает вылет и прилет по два рейса в час», — сообщает Главгосэкспертиза.

По ее данным, на аванперроне будет обустроено две полосы для движения спецтранспорта, а также дополнительное пространство для остановки автобусов, доставляющих пассажиров к самолетам и зданию терминала.

Совокупный годовой объем перевозок в аэропорту Томска, включая внутренние и международные авиалинии, достигнет к 2026 году 736,907 тыс. пассажиров, из них 257,918 тыс. в год — это расчетная пропускная способность нового здания аэровокзального комплекса, отмечает ведомство.

Третий этап строительства (до 2033 года) предусмотрен отдельным проектом. Совокупный годовой объем пассажирских перевозок достигнет 910,3 тыс. пассажиров в год, отмечает Главгосэкспертиза.

«На первом этапе строительства нового аэровокзала внутренних воздушных линий выполнят комплекс мероприятий по устройству инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих работоспособность и технологическую взаимосвязь проектных решений по двум параллельно реализуемым проектам — реконструкция аэропортового комплекса „Богашево“ и строительство нового аэровокзального комплекса», — отмечается в пресс-релизе.

При этом работы первого этапа проводятся независимо от сроков реализации второго этапа в полном объеме, уточняет ведомство.

Ранее сообщалось, что аэропорт Томска объявил закупку на выполнение работ по строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,19 млрд рублей. Заявки принимаются до 5 июля. Закупка пройдет в формате открытых переговоров, они состоятся 9 июля. Подвести итоги планируется 16 июля.

Аэропорт «Богашево» основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 18 направлениям внутри страны. Предприятием управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются «Новапорт» (74,91%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). Пассажиропоток «Богашево» в 2020 году снизился в 2,2 раза — до 348,4 тыс. человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: