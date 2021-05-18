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В Томской области более чем на 40% превышен эпидпорог по ОРВИ

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В Томской области увеличивается количество заболеваний ОРВИ. Эпидпорог превышен на 40,5%, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Только за последнюю неделю заболел ОРВИ 3 181 человек, половина из них – пациенты старше 15 лет. Регистрируются вирусы негриппозной этиологии», - отметила главный санитарный врач по Томской области Ольга Пичугина.

Она также напомнила томичам о необходимости обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, необходимо минимизировать количество посещений общественных мест, обязательно соблюдать социальную дистанцию и правильно носить маску (с плотно закрытым носом и ртом) в помещениях и транспорте.

По словам Ольги Пичугиной, в первую очередь меры профилактики необходимо соблюдать пожилым людям и всем, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Независимо от возраста важно обязательно соблюдать личную гигиену – мыть руки с мылом и использовать антисептики. А при ухудшении самочувствия — оставаться дома и вызвать врача. Посещение любых общественных мест в помещениях, а также проезд в общественном транспорте, включая такси, должен быть только в масках», - прокомментировала Ольга Пичугина.

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