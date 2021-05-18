Томичи могут принять участие в конкурсе на лучшую концепцию арт-объекта для Масленицы в Никола-Ленивце

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2021 // Фото: Никола-Ленивец

Арт-парк «Никола-Ленивец» объявил о старте международного открытого конкурса на создание лучшей концепции арт-объекта для «Масленицы 2022». Заявки принимаются до 6 июня, а победителей конкурса объявят 26 июля, сообщает на сайте проекте.

«Масленица в Никола-Ленивце — не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается большим эффектным костром. Выйти за традиционные рамки, экспериментировать, совершенствовать художественную и социальную практики. Именно так, по мнению команды арт-парка, и должно выглядеть настоящее искусство, — оно не хранится в музее под стеклом, а появляется ненадолго», — рассказывают организаторы.

К участию приглашаются художники, архитекторы, дизайнеры, режиссеры, программисты и все творчески настроенные люди. Они должны предложить идею арт-объекта, который будет соответствовать нескольким критериям:

концептуальность идеи, подходящей для культурного контекста Никола-Ленивца;

сценарий сожжения, зрелищность;

соучастие публики. Для организаторов важно, чтобы гости были задействованы в перформансе предваряющем сожжение арт-объекта;

продуманность всех обязательных пунктов проекта;

вписанность в бюджет и в условия реализации.

В проекте должны использоваться только те материалы, которые хорошо горят и являются либо отходами производства, либо вторичным сырьем.

В этом году организаторы ввели 2-х этапную систему приема конкурсных работ. Первым этапом, до 6 июня включительно, все желающие подадут заявки и пройдут регистрацию. А в рамках второго будет проведен установочный онлайн-семинар, где с участниками проговорят все детали технического задания. Все, кто его пройдут, смогут отправить конкурсные проекты до 18 июля включительно.

Победитель, которого выберет жюри, получит гонорар в размере 100 000 рублей, 2-х местное проживание на необходимое время участия в работе над проектом. Строительство объекта начнется в сентябре этого года, а сам объект празднично сожгут 6 марта 2022-го.

Предавать огню арт-объекты в Никола-Ленивце начали с 2001 года. За это время здесь жгли «Медиабашню», «Байконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию». Организатора отмечают, что «огонь в Никола-Ленивце не является символом ненависти или праведного гнева, как это бывает, когда сжигают, например, флаги или книги».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: