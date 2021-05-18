Томские полицейские разыскивают мужчину, который дважды ударил женщину кирпичом

18 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томске разыскивают мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений проходившей мимо женщине, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел днем 12 сентября 2020 года в районе дома по пр. Ленина, 43 а. По предварительным данным, к пострадавшей подбежал неизвестный и нанес два удара кирпичом в область головы. Подозреваемый был одет в куртку тёмно-синего цвета с капюшоном, на лице находилась медицинская маска, а из-под капюшона виднелась чёлка волос светлого цвета.

По данному факту дознавателями ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело, по ст.116 УК РФ «Побои».

Всех, кто обладает информацией о подозреваемом, просят обращаться по телефону 02 (с сотового 102), а также по телефону 8-913-882-91-28 или в территориальный отдел МВД по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 9 «а».

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