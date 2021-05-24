Томичка выступит в суперфинале чемпионата по чтению вслух на Красной площади

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2021 // Фото: instagram.com/daria.burkotova/

Томичка Дарья Буркотова стала чемпионкой Сибири по чтению вслух, успешно выступив в финале чемпионата, который прошел на прошлой неделе. Ранее Дарья одержала победу в томском этапе, лучше других финалистов прочитав три стихотворения современных томских поэтов из сообщества ВКонтакте «Поэт + Пуля», выбранных основателем чемпионата.

«Открой рот» — русскоязычный чемпионат для чтецов, организованный в 2011 году Михаилом Фаустовым в Новосибирске. С 2012 года, когда к Новосибирску присоединились другие города, «Открой рот» стал называться Чемпионатом России по чтению вслух. В этом году в нем приняли участие жители более чем 200 городов России и 18 зарубежных стран.

Томский этап прошел 15 мая на площадке стерео-кафе Santa Monica. В состав жюри вошли главный редактор интернет-издания «Томский Обзор» и руководитель издательства «Макушин Медиа» Елена Фаткулина, актриса Томского ТЮЗа и соосновательница независимого театрального проекта «ОткрытО» Ольга Райх, а также создатель независимого книжного магазина «Догма 80» Александр Васильев.

— В этом году на чемпионате было всего восемь участников, — поделился организатор мероприятия в Томске Александр Банщиков. — С учётом того, что в городе продолжают формально соблюдаться коронавирусные ограничения, мы не делали широкие анонсы и не пытались собрать полный зал, как в некоторые из предыдущих лет, когда заявок было более 20. Мероприятие прошло в уютном камерном формате. Чемпионату в этом году исполнится 10 лет и у него уже сложился в Томске круг постоянных друзей. Кто-то участвовал много лет подряд, кто-то даже ездил в соседние города, чтобы поучаствовать несколько раз подряд в один год, а кого-то мы из раза в раз звали в жюри. Но в итоге в этом году наших старых друзей среди участников почти не было по разным причинам, а жюри мы решили обновить сами, все трое членов выступали в этой роли впервые. Самым постоянным человеком был я сам, — рассказал Александр. — Я выигрывал самый первый «Открой рот» в Томске, и с тех пор ежегодно посещал его в разных ролях — простого болельщика, читчика (так на «Открой роте» традиционно называют участников), члена жюри, ведущего.

Тур обычно проходит так: все участники читают по отрывку, обычно проводятся три предварительных и один финальный раунд. В каждом раунде жюри оценивают технику чтения (соблюдение правил русского языка, верная расстановка ударений, интонационные акценты) и артистизм (попадание в настроение текста, соответствующие смыслу текста эмоции и интонации) выступающего участника по 6-бальной шкале. Трое участников с максимальной суммой баллов проходят в финальный раунд, где жюри оценивает только общее впечатление, не выставляя баллы за технику и артистизм.

В этом году участникам основных раундов достались отрывки из современной русской и зарубежной прозы, а также поэзии Серебряного века. Тексты всегда подбирают организаторы чемпионата, не раскрывая критериев своего выбора.

— Иногда в чемпионат добавляются тематические раунды, посвящённые памятным датам или объединённые другой тематикой, но заранее узнать о том, что придётся читать — невозможно. Эффект неожиданности — одна из важных деталей, заранее тексты не видит даже ведущий, — рассказал Александр. — В этом году тексты для Томска готовил лично основатель чемпионата Михаил Фаустов. Особенно удивительным был выбор трёх произведений для финального раунда, в котором и определился победитель — в качестве источника Михаил обратился к андерграундному паблику «Поэт + Пуля», где публикуются тексты современных томских авторов.

Дарья Буркотова приняла решение учувствовать в чемпионате спонтанно. Она пришла на мероприятие, в первую очередь, чтобы послушать других, но в итоге выступила сама и победила без какой-либо подготовки.

— Я раньше не участвовала в чемпионате, муж предложил просто прийти послушать людей, — пояснила Дарья. — Но на входе у меня спросили: регистрировалась ли я, участвую или нет? И я решила поучаствовать.

Победительница запомнилась слушателям своей открытостью, умением быстро сориентироваться и мгновенно находить подходящую для каждого конкретного раунда интонацию.

— Многих участников жюри часто упрекает в том, что они «работают» одной краской, одинаково читают и поэзию, и фантастику, и научпоп, — рассказал Банщиков. — Так вот это совершенно не про Дарью! Жюри следующего этапа тоже это оценило — через два дня после чемпионата Томска она уже принимала по Zoom участие в финале конференции Сибирь. «Открой рот» — максимально открытое и демократичное мероприятие, на него может прийти кто угодно. Дикторы и актёры в нём участвуют на равных со всеми остальными — и профессионализм далеко не всегда даёт им хоть какую-то фору, когда открывают незнакомый для себя текст. Очень часто профессионалы даже не попадают в финальный раунд. Да, Олег Матэрн, который ранее доходил до суперфинала в Москве — действующий актёр. Но Даша, которая победила в этом году — нет. Особенно профессиональные навыки мешают новостным дикторам — они всё читают чётко, правильно и разборчиво, но… одинаково!

Сама Дарья объяснила причину своего успеха отсутствием страха сцены, а также опытом, полученным еще в школе.

— Когда-то я занимала первые места на конкурсе чтецов поэзии в школе, это было очень давно, но, талант, видимо, не пропьешь. Я и правда не боюсь сцены, — заметила Дарья.

Следующий этап «Открой рот» прошел через два дня, 17 мая, в формате онлайн-трансляции. Дарья представила Томск в финале конференции Сибирь в три захода: проза, поэзия и снова проза, и вновь вышла в финал с самым большим количеством баллов.

Теперь Дарье в статусе чемпионки Сибири предстоит выступить в суперфинале, который пройдет 3 июня в Москве на Красной площади. Это второй раз за почти 10-летнее существование чемпионата, когда Томск выходил на российский этап.

— Я вообще не тренировалась, — призналась Дарья. — К Москве я тоже не готовлюсь — я просто хочу получить удовольствие. Если я начну готовиться, то я буду нервничать, переживать, испугаюсь и замкнусь. А так волноваться я начнусь примерно за час до мероприятия, начну придумывать, что попадется слишком сложный текст и я не смогу прочитать.

У Дарьи при этом есть свой способ справиться с волнением перед зрителями: выйдя на сцену она представляет себя где-то в очень маленьком помещении, где нет слушателей, и читать сразу становится легче.



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