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Резервный госпиталь на случай новой волны коронавируса в Томске будет готов к лету — губернатор

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Строительные работы в резервном госпитале для больных с коронавирусом во Дворце Спорта в Томске завершены, ожидается поставка оборудования, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

«Я думаю, через пару недель мы закончим: строительные работы тут уже завершены, ожидается поставка оставшегося оборудования. Если опять начнется вспышка, всех больных мы будем направлять сюда», — сказал Жвачкин.

Он подчеркнул, что остальные учреждения здравоохранения будут задействованы «в случае крайней необходимости».

Глава региона уточнил, что только на строительные работы во Дворце Спорта было направлено до 20 млн рублей.

По информации вице-губернатора Томской области Евгения Паршуто, «красная зона» резервного госпиталя составляет 2,3 тыс. кв. м, на которых разместили 250 коек, все оборудованы кислородом.

К настоящему моменту в Томской области действует три ковидария: на базе медсанчасти №2 (основной), в Областной клинической и Томской районной больницах.

По последним данным, всего в Томской области 32 тыс. 517 случаев COVID-19, выздоровело 31 тыс. 458 человек, умерло — 422.

Как сообщалось, в декабре 2020 года власти региона решили открыть для пациентов ковидный госпиталь на площадях находящегося в областном центре Дворца Спорта.

Изначально планировалось, что пациентов там будут принимать уже в феврале, но к тому времени прирост заболевших снизился, а к апрелю четыре COVID-госпиталя, развернутые на базах томских медучреждений, закрыли.

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