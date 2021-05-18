Кадров не хватает, денег тоже: работодатели активнее охотятся за томичами

При этом предложения по зарплате у нас ниже, чем в среднем по стране.

В Томской области усиливается кадровый голод. Об этом говорят данные крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. Вместе с их экспертами Томская служба занятости населения проанализировала, как обстоят дела с работой для томичей в апреле.

Сейчас компании борются за сотрудников По сравнению с мартом, в апреле компании открыли на 9% больше вакансий. А в сравнении с весной прошлого года динамика и вовсе достигла 45%: тогда активность работодателей снизила пандемия.

«Первый квартал этого года показал, что рынок труда восстанавливается очень активно, и прирост вакансий существенно превышает показатели за аналогичный период в предыдущие два года», - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

Медики, водители, строители, продавцы: кто нужен

В апреле работодатели заявили в центры занятости почти 3000 вакансий. Для сравнения, в целом по Томской области количество вакансий в апреле выросло на 59% по сравнению с апрелем 2020.

По данным Департамента труда и занятости населения Томской области, работодатели чаще искали сотрудников с опытом работы в здравоохранении, производстве, транспорте и логистике, ритейле. Потребность в водителях актуальна практически для всех отраслей. В промышленном секторе сохраняется спрос на электромонтеров, слесарей, электрогазосварщиков, рамщиков, операторов на линиях в деревообработке, монтажников. Постоянно нужны представители строительных и смежных с ними профессий, а также продавцы и повара.

Стабильный спрос держится также на инженеров различных профилей, программистов, системных администраторов. Кроме того, постоянно востребованы охранники, военнослужащие рядового и сержантского состава.

По данным hh.ru, чаще всего в апреле компании нанимали специалистов из профессиональных сфер «Продажи» (22% от общего числа вакансий в регионе), «Информационные технологии, интернет, телеком» и «Производство» ((по 13%), «Рабочий персонал» (11%) и «Строительство, недвижимость» (10%).

А что нужно соискателям?

Параллельно с интересом работодателей, активность соискателей немного снижается. По данным hh.ru резюме в апреле томичи выложили на 3% меньше, чем в марте. В основном работу искали молодые специалисты, специалисты продаж, административный персонал и специалисты из сферы производства, а также сотрудники из сферы «Транспорт и логистика».

На одну вакансию в регионе в среднем приходится 4,8 резюме. Как раз среди начинающих специалистов и топ-менеджеров она выше всего. Зато самыми дефицитными кадрами остаются медики, а также строители, домашний персонал, продавцы-консультанты (меньше 2 резюме на вакансию). Список дефицитных специалистов пополнили сотрудники из направления HoReCa: в среднем, на вакансию приходится всего 1,4 резюме.

Томский бизнес уже сообщал об утечке кадров из региона. Сейчас с локальными работодателями конкурируют иногородние компании, которые приглашают поваров, сотрудников кухни, барменов и хостес на сезонную работу в курортные регионы России, такие как черноморское побережье, Азовское море, Республика Алтай, Байкал. Также рынок испытывает ощутимую нехватку специалистов продаж: несмотря на то, что их достаточно много на рынке труда, спрос превышает предложение.

Вопрос в деньгах

Несмотря на огромный спрос, зарплата в Томской области для специалистов разных отраслей ниже, чем в среднем по России.

Средняя предлагаемая зарплата в апреле составила в нашем регионе 41,6 тысяч рублей, что на 14% ниже российских показателей. При этом ожидания соискателей еще ниже: в среднем они рассчитывают на – 37,4 тысячи рублей. Это почти на четверть меньше, чем в среднем по стране.

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