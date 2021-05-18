В Томском районе должница чуть не оставила брата без дома

18 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Жительница Новосибирска вернула банку более 300 тыс. рублей после попытки ареста дома её брата в Томском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, женщина купил в ипотеку дом с земельным участком в одной из деревень Томского района под залог данной недвижимости. Однако она не рассчиталась с банком. Тот, в свою очередь, обратился и иском в суд.

По решению суда приставам нужно было обратить арестовать заложенное имущество и выставить его на торги. Сумма, которую необходимо вернуть кредитору, составляла более 300 тыс. рублей. После продажи объекта, оцененного судом в 1, 5 млн рублей, вырученные средства за вычетом долга планировалось вернуть заемщику.

Судебный пристав направил постановление о возбуждении исполнительного производства в Новосибирск, где фактически проживала должница, однако попыток к погашению задолженности не последовало.

В итоге пристав выехала в деревню, где арестовала дом и земельный участок. В это время к дому подъехал мужчина, который представился проживающим по данному адресу братом должницы. Пристав пояснила, что в случае невозврата займа недвижимость направят на торги.

Кредит был погашен в ближайшие дни после ареста: гражданка приехала в Томск, посетила банк, после чего приставу поступил подтверждающий документ об оплате.

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