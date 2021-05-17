В Томске обсудят изменения в системах закупок с точки зрения интересов предпринимателей

С начала года в силу вступили многочисленные правки в 44-ФЗ и 223-ФЗ

Обсуждение в формате круглого стола на тему «Изменения в системе закупок (44-ФЗ и 223-ФЗ): реальный эффект для малого и среднего бизнеса» пройдет 26 мая (среда) в Точке кипения – Томск. Участниками мероприятия выступят представители региональной власти, корпоративного сектора и финансовых структур.

– С одной стороны, недостатка в событиях, посвященных закупкам, нет – что-то проводится на уровне области, какие-то мероприятия реализуются федеральным звеном, – отметил главный редактор «Томской интернет-газеты» Дмитрий Шиптенко. – Однако в большинстве своем речь идет о разговорных технических мануалах – дескать, вот здесь теперь нужна другая справка, а вот тут в заявке требуется переместить «крыжик» на три пункта вниз. То есть бизнесу не рассказывают об этих изменениях с точки зрения его интересов, хотя многих предпринимателей интересует именно эта тема – стали ли закупки проще, конкурентнее и доступнее во всех смыслах этого слова. Не секрет, что одной из проблем системы закупок, которую, по идее, и должны решать нововведения в законах, является определенное недоверие со стороны бизнеса. И данное мероприятие выстроено именно в этом ключе – с бизнесом будут говорить о том, что интересно именно ему.

Партнерами мероприятия выступают ПСБ и Центр «Мой бизнес», информационную поддержку осуществляют сетевые издания «Томский обзор» и «Томская интернет-газета».

Подать заявку на участие в круглом столе и ознакомиться с пополняющимся списком спикеров можно по следующей ссылке.

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