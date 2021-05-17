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Томичей ждет дождь и порывистый ветер

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Сегодня, 17 мая, в Томске и Томской области ожидаются дожди и порывистый ветер, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, днем по западу сильные дожди, местами грозы, возможен град, порывистый ветер до 19 м/с. Температура ночью +10…+11°С. Температура днем +9…+15°С», — говорится в сообщении.

В связи с получение данного прогноза, томичей просят соблюдать осторожность на дорогах и при переходе проезжей части, избегать слабо закрепленных рекламных конструкция, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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