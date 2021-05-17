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В Томске открылась новая грузинская закусочная «Пешком постою»

Еда, Томские новости, еда заведения куда сходить грузинская кухня шашлык В Томске открылась новая грузинская закусочная «Пешком постою»

Новая грузинская закусочная «Пешком постою» открылась в Томске по адресу ул. Советская, 80.

«Мы хотели передать грузинское гостеприимство — сытно, сочно, по демократичным ценам», — рассказывают представители заведения.

В закусочной предлагают хинкали, хачапури, блюда на гриле и испанской печи-гриль Josper, которая «превращает обычные шашлыки во что-то волшебное». Также в заведении подают салаты, супы и десерты — пахлаву, чурчхелу и чак-чак. Средний чек составляет 300-500 рублей.

В ближайшее время в закусочной откроется небольшая летняя веранда, а также появится сезонное меню с домашними лимонадами.

Фото: instagram.com/peshkom_postoyu

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