Лидер группы The Boneshakers Вадим Иващенко выступит в Томске

Томский Обзор / Фото: 14 мая 2021 // Фото: jazzcafe.tusur.ru/boneshakers

Завтра, 15 мая, в джаз-кафе Underground выступит лидер группы The Boneshakers Вадим Иващенко. Специальным гостем концерта станет тенор-саксофонист Михаил Шишкин, сообщают организаторы.

Вадим Иващенко - активный участник московской джазовой, блюзовой и рок-н-ролльной сцен и один из самых ярких и интересных российских гитаристов.



"Импровизируя свободно и разнообразно, он демонстрирует в своих соло уважение к наследию самых разных блюзовых столпов электрогитары: от Би Би и Фреди Кингов до Кларенса «Гейтмаута» Брауна и Стиви Рей Вона, - отмечают организаторы. - Не менее превосходно Иващенко обращается со слайдом, вызывая в памяти великих Элмора Джеймса и «Хаунтдога» Тэйлора".



Начало концерта в 19.00 по адресу: пр. Ленина, 46. Стоимость билетов: 650 — 1250 рублей, купить их можно по ссылке.

Возрастной ценз: 12+

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