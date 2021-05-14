В следующее воскресенье вновь начнет ходить «Дневной экспресс» Новосибирск – Томск

14 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкарева

В воскресенье, 23 мая, РЖД возобновляет курсирование скорого поезда №142/141 «Дневной экспресс» сообщением Новосибирск — Томск, сообщает служба корпоративных коммуникаций

Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

С вокзала Новосибирск-Главный поезд №142 будет отправляться в 17:30 и прибывать на станцию Томск-2 в 22:19. Время отправления поезда №141 со станции Томск-2 — 6:35, прибытие в Новосибирск в 11:25. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Мошково, Болотная, Юрга, Яшкино, Тайга.

В состав включены по одному плацкартному и купейному вагону, а также два сидячих вагона с минимальной ценой проезда — 564 рубля. Стоимость проездного документа по указанному маршруту в плацкартном вагоне составляет, в зависимости от расположения мест, от 805 до 1000 рублей, в купейном вагоне — 1900 рублей.

Поезд будет курсировать по территории Томской, Кемеровской и Новосибирской областей, время в пути между конечными пунктами составляет 4 часа 38 минут.

Приобрести билеты на поезд можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

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