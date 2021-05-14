Томские ученые помогли найти новых паразитов у летучих мышей из Азии

Группа ученых из Томского государственного университета и МГУ выявила и описала новый для Вьетнама вид клещей, паразитирующих на летучих мышах, — Spinturnix tylonycterisi. Новые данные важны для понимания путей распространения опасных инфекций, передаваемых клещами и рукокрылыми, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Новые данные были получены в результате работы с коллекцией рукокрылых, хранящейся в Зоологическом музе МГУ, — рассказывает учёный Биологического института Томского государственного университета Мария Орлова. — Объектами исследования были летучие мыши, пойманные во время экспедиций во Вьетнам и Японию в конце ХХ — начале ХХI века. Несмотря на то, что рукокрылые 20-30 лет были в заспиртованном виде, паразиты на них сохранились довольно хорошо. Среди находок наибольший интерес представляет Spinturnix tylonycterisi, обнаруженный на летучей мыши из Вьетнама. Ранее этот вид был известен только по первоописанию, сделанному в Малайзии. Кроме того, мы впервые описали протонимфу (неполовозрелую) стадию этого клеща».

По словам биолога ТГУ, фауна Восточной Азии остается слабоизученной, в то время как именно этот регион обладает широчайшим видовым разнообразием летучих мышей, и большинство связанных с ними инфекций проистекает как раз оттуда. Так, COVID-19 — не исключение, а очередное подтверждение и показатель того, какие последствия влечет дефицит информации по этой территории.

«Поэтому первостепенной задачей на сегодняшний день является всестороннее изучение экологии рукокрылых Азии, включая их отношения с паразитическими группами, — объясняет Мария Орлова. — Среди прочего, внимание нашей рабочей группы сфокусировано на Вьетнаме как на крайне малоизученном регионе, для которого мы за последние полгода описали уже три вида эктопаразитов семейства Spinturnicidae. Они выступают переносчиками целого ряда опасных бактериальных инфекций, таких как бартонеллёз, риккетсиоз, анаплазмоз и других».

Среди новых интересных находок можно выделить и нового хозяина для клеща Eyndhovenia euryalis. Этот вид был обнаружен на длиннопалой ночнице (представитель семейства гладконосые), пойманной в Японии. Традиционно он паразитирует на совершенно другом семействе — подковоносых, причастных к распространению вируса SARS-CoV2, пандемию которого в настоящее время переживает весь мир.

Это еще раз подтверждает активный контакт между представителями разных таксономических групп летучих мышей. Выявленные биологами факты обмена паразитами показывают новые возможные пути распространения инфекций, что важно с точки зрения прогноза эпидемий и проведения профилактических мероприятий.

Результаты исследований биологов опубликованы в высокорейтинговом журнале International Journal of Acarology (Q1).

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