Вечером в Томске изменится схема движения по ул. Сибирской
Сегодня вечером, 14 мая, с 20.00 будет временно изменена схема движения маршрутных автобусов по ул. Сибирской.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, изменения связаны с аварийными работами на коммуникациях горячего водоснабжения и коснутся участка от пр. Комсомольского до пер. Овражный. На данном участке работают бригады АО «ТомскРТС»: они восстанавливают сети горячего водоснабжения на участке тепломагистрали № 2.
Предполагается, что измененная схема будет действовать до 14.00 воскресенья, 16 мая. До этого времени автобусы будут объезжать закрытый участок дороги по следующей схеме:
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Номер маршрута
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Направление
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Путь следования
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23, 26, 36
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от пл. Кирова к ул. Сибирская
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пл. Кирова – пр. Комсомольский – ул. Алтайская – ул. Сибирская - далее по маршруту
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от ул. Сибирская к пл. Кирова
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ул. Сибирская - ул. Алтайская – пр. Комсомольский - далее по маршруту
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37
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от ул. Киевской
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ул. Киевская – пр. Комсомольский - ул. Алтайская - ул. Сибирская - далее по маршруту
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от ул. Сибирская к ул. Киевская
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ул. Сибирская - ул. Алтайская – пр. Комсомольский - ул. Сибирская - далее по маршруту
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