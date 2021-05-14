Вечером в Томске изменится схема движения по ул. Сибирской

14 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Сегодня вечером, 14 мая, с 20.00 будет временно изменена схема движения маршрутных автобусов по ул. Сибирской.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, изменения связаны с аварийными работами на коммуникациях горячего водоснабжения и коснутся участка от пр. Комсомольского до пер. Овражный. На данном участке работают бригады АО «ТомскРТС»: они восстанавливают сети горячего водоснабжения на участке тепломагистрали № 2.

Предполагается, что измененная схема будет действовать до 14.00 воскресенья, 16 мая. До этого времени автобусы будут объезжать закрытый участок дороги по следующей схеме:

Номер маршрута Направление Путь следования 23, 26, 36 от пл. Кирова к ул. Сибирская пл. Кирова – пр. Комсомольский – ул. Алтайская – ул. Сибирская - далее по маршруту от ул. Сибирская к пл. Кирова ул. Сибирская - ул. Алтайская – пр. Комсомольский - далее по маршруту 37 от ул. Киевской

к ул. Сибирской ул. Киевская – пр. Комсомольский - ул. Алтайская - ул. Сибирская - далее по маршруту от ул. Сибирская к ул. Киевская ул. Сибирская - ул. Алтайская – пр. Комсомольский - ул. Сибирская - далее по маршруту

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