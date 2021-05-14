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МТС и ГИТИС проведут онлайн-прослушивания для томских старшеклассников

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МТС организует онлайн прослушивания для томских старшеклассников, желающих поступить в ГИТИС. Томичи смогут попробовать свои силы 26 мая, сообщила в своём Facebook директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

«Оценивать выступления — это может быть стихотворение, басня или отрывок из прозы — будут преподаватели ГИТИСа Наталья и Геннадий Назаровы. Участие бесплатное, не нужно никуда ехать, главное — желание и быстрый интернет. Самые яркие и талантливые ребята будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИС», — отметила Марина Фещенко.

Прослушивания будут проходить с 12.00. Чтобы принять в них участие необходимо зарегистрироваться по ссылке. На выступление каждого абитуриента выделяется около 10 минут. Кроме того, перед началом прослушивания с 10.00 до 11.00 часов Наталья и Геннадий Назаровы проведут онлайн-консультацию для школьников от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге.

Проект реализуется под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Напомним, ранее МТС открывал очную приемную ГИТИСа в Томске.

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