МТС откроет приемную ГИТИСа в Томске

24 апреля 2019 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

В мае Томск примет образовательный тур «Поколения М» и ГИТИС. Абитуриенты впервые смогут пройти первый тур вступительных экзаменов у педагога вуза, не выезжая в Москву.



Приемная факультета эстрады ГИТИС будет работать 6 и 7 мая 2019 года на площадке Центра культуры ТГУ (пр. Ленина, 36). Экзамен традиционно пройдет в формате творческого прослушивания. Перед началом прослушивания, 6 мая, педагог ГИТИС, режиссер Екатерина Петрова проведёт мастер-класс «Тренинг –как познание и развитие актерской природы» - для ребят (от 13 лет) из театральных школ, кружков и студий города, всех, кто хотел бы прокачать свои навыки актёрского мастерства перед прослушиванием. На прослушивание приглашаются ребята 15-18 лет.

К экзамену по мастерству поступающий должен подготовить для исполнения: несколько литературных произведений (басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения), не менее двух вокальных произведений (на русском и иностранном языках) с использованием микрофона и минусовой фонограммы (иметь на USB-накопителе/флэшке). Приветствуется владение одним из музыкальных инструментов. Поступающий также должен быть готов к исполнению по заданию экзаменатора музыкально-сценических этюдов.

«С помощью интернета проект «Поколение М» помогает детям из самых отдаленных сел становится учениками признанных российских мастеров культуры и уже с малых лет впитывать культуру благотворительности. И в Год театра мы в партнерстве с ГИТИС впервые предоставляем уникальную возможность для абитуриентов из Томска и области проверить свои шансы на поступление в ГИТИС и пройти прослушивание для поступления в крупнейший театральный вуз Европы прямо в Томске», - рассказала директор филиала компании МТС в Томской области Марина Фещенко.

Количество мест на мастер-класс и прослушивание ограничено (все мероприятия бесплатные). Необходимо зарегистрироваться до 5 мая 2019 года включительно:

мастер-класс

прослушивание 6 мая

прослушивание 7 мая.

Регистрация обязательна.

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров. Победители конкурсов получают уникальные возможности – от выступления на одной сцене со звездами до выставки работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие ВУЗы столицы. Общее число победителей и призеров «Поколения М» – 350 человек из 67 регионов страны.

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