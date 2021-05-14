Томичей приглашают на «Улетную ночь» в Первый музей славянской мифологии

Томский Обзор / Фото: 14 мая 2021 // Фото: slav-museum.ru

Завтра, 15 мая, в Первом музее славянской мифологии состоится «Улетная ночь в музее». Программа задействует несколько этажей. Томичей ждут целые маршруты развлечений: образовательная программа, игры и танцы вместе с музыкальным трио «Грациозо» и студией «Мистерия» и просмотр кино на крыше.

«Мы присоединяемся к ежегодной акции „Ночь в музее“ и открываем свои двери для всех желающих. „Улетная ночь в музее“ будет связана с космической тематикой и в целом с феноменом полёта. 2021 год стал юбилейным Годом Космоса, поэтому все мероприятия, так или иначе, раскроют эту тематику» — отмечают организаторы.

На первом этаже в 19:00 откроется иммерсивная выставка Юрия Шахояна «Игра с вечностью» предлагающая погружение в мир скрытых образов и эпох, видеомэппинг и авторская музыка. Данная часть программы продлится до 22:00.

Второй этаж так же начинает свою работу с 19:00 до 22:00. Зал будет поделен на постоянную композицию и творческую мастерскую. В постоянной композиции пройдет экскурсия о космических поверьях. Гости узнают о славянах астронавтах, что такое «хляби небесные» и где находится «седьмое небо». Так же организаторы расскажут о дешифровке солярных символов на старинных костюмах и обереговой тайнописи, покажут диафильмы, связанные с темой космоса, и постоянную выставку «Боги и герои Древней Руси». В дополнение можно будет сделать фото в специальных фотозонах.

Творческая мастерская включает в себя 4 мастер-класса. Здесь организаторы будут делать роспись панно «Баба Яга», «Бабочка», «Космическая матрешка». Томичам расскажут о фольклорной сказке, о бабочках в мифологии, историях о космосе и проведут мастер-класс по изготовлению собственных воздушных шаров (летательных аппаратов). Так же гости смогут принять участие в росписи и забрать сувенир домой.

На третьем этаже с 19:00 до 20:00 с песнями выступит трио «Грациозо». С 20:00 до 21:00 гости будут танцевать на мастер-классе от студии «Мистерия», а в 21:00–22:00 — станцуют и споют вместе с Автономией Белорусов и вместе с этим изучат народную культуру.

В 20:00–22:00 — пройдет выставка «Старый добрый Томск», посвященная купцам меценатам. После экскурсии гости попробуют сыграть в космический пасьянс.

После окончания основной программы, гостей ждет еще одна локация — крыша музея, она будет работать всю ночь, здесь гости смогут угоститься чаем и пирожками, а с 21:00–22:30 начнется кинопоказ фильма «Гравитация». Помимо этого будут работать космические фотозоны.

Так же с 21:30 до 21:45 приятным бонусом, к завершению ночи в музее, будут приглашённые гости из Малиновки, которые покажут рукопашные бои и небольшое огненное шоу.

Ночь в музее пройдет по адресу ул. Загорная, 12. Стоимость билета 300-450 руб./чел. Только до 14 мая билеты на ночь в музее можно приобрести со скидкой 10%.

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