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Томичей приглашают на иммерсивную выставку-медитацию с «оживающими» скульптурами

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В субботу, 15 мая, в Первом музее славянской мифологии откроется иммерсивная выставка «Игра с вечностью», в рамках которой томичи смогут увидеть произведения скульптора и ювелира Юрия Шахояна. Атмосфера экспозиции будет дополнена видеомэппингом и специально написанной музыкой, сообщают организаторы.

«Художник не столько творит форму, сколько изменяет её, раз за разом высекая новый образ. В своём творчестве Юрий Шахоян формирует новую систему координат, играя с извечными сюжетами в искусстве — масками, скульптурными изображениями — и обращает их в современные объекты на глазах у зрителя. Керамические и деревянные панно представляют ностальгию по прошлому; украшения напоминают микросхемы приборов будущего. Соединяя эпохи, автор создаёт вечность. А гипнотическая музыка максимально погружает зрителей в художественное пространство», — отмечают организаторы.

Главным экспонатом выставки станет многоликая маска, на которую будут транслироваться различные фактуры: зелень, вода, огонь, металл, бетон.

Над созданием и оформлением выставки работала интернациональная команда профессионалов: продюсер Виктор Ершов, композитор Роман Черный, видеограф Vitaly Sacred, керамист Nat Igra, сценограф Екатерина Веснина. Техническое сопровождение обеспечила компания «Иверта».

Проект уже был показан в Москве, Новосибирске и Абакане. В Томске, благодаря размещению экспонатов в деревянных наличниках, получилось уникальное пространство со своим местным колоритом

Выставка будет работать до 31 августа в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12). Стоимость билетов 100 — 200 рублей.

Возрастное ограничение: 3+.

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