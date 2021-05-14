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В Томске из-за повреждения трубопровода произошел выход воды на рельеф

ЖКХ, Томские новости, выход воды рельеф трубопровод повреждение затопило проспект Ленина В Томске из-за повреждения трубопровода произошел выход воды на рельеф

Сегодня, 14 мая, в Томске из-за повреждения трубопровода произошел выход горячей воды на рельеф на пересечении проспектов Кирова и Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

На место выехали и.о. начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин, специалисты администрации и аварийно-дежурной службы АО «ТомскРТС». При обследовании места на участке пр. Ленина от ул. Усова до ул. Савиных был выявлен дефект трубопровода на тепломагистрали № 1. Поврежденный участок отключен, утечка локализована.

Сейчас специалисты АО «ТомскРТС» определяют точное место и характер повреждения. Затем начнутся работы по его устранению.

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