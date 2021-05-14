Пожарные спасли пожилого мужчину из горящего дома в Томской области

14 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне вечером, 13 мая, в селе Кожевниково загорелся двухквартирный жилой дом с надворными постройками на ул. Мичурина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 18:52. К приезду первого подразделения крыша дома и надворные постройки были охвачены огнем. Пожарные через оконный проем спасли хозяина одной из квартир. 69-летний мужчина с ингаляционным отравлением продуктами горения легкой степени тяжести был госпитализирован в Кожевниковскую районную больницу.

Возгорание удалось ликвидировать в 21.00. В результате обгорела деревянная обрешетка крыши дома, сгорели надворные постройки: брусовая котельная, крытый двор (внутри находился автомобиль ГАЗ 3110), бревенчатые сарай и баня. На соседнем участке огнем повреждены тесовый гараж, бревенчатая стайка и брусовая баня.

Общая площадь пожара составила 230 квадратных метров. На месте работали 17 человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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