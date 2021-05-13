Первые приемные семьи для одиноких пожилых людей появились в Томской области

В апреле в Томской области созданы две приемные семьи для одиноких пожилых людей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Семья из Томска взяла на себя заботу об инвалиде второй группы, труженике тыла, а в Первомайском районе в семье будет жить одинокая женщина-инвалид, ветеран труда. Возраст пенсионеров от 86 до 92 лет.

Семьи могут принять к себе одиноких пожилых людей, которым по состоянию здоровья требуется посторонняя помощь, а также дееспособных инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании.

За уход ежемесячно выплачивается 5 тысяч рублей. В одной приемной семье могут проживать не более двух нуждающихся в помощи людей.

Получить индивидуальную консультацию по вопросам устройства в семью пожилых людей можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или в комплексных центрах социального обслуживания населения Томской области и ЗАТО Северск.

Приемная семья для пожилого человека является одним из мероприятий по оказанию социальной помощи пожилым людям и инвалидам по проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Закон Томской области о приемной семье для пожилых был принят в конце прошлого года и начал действовать в регионе с января 2021 года.

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