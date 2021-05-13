Томичей приглашают на настоящую Ночь в музее

13 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский краеведческий музей

В субботу, 15 мая, Томский областной краеведческий музей вновь присоединится к акции Ночь в музее. На этот раз томичей ждет программа из двух частей, сообщают организаторы.

Программа стартует во дворе музея в 18.00. Здесь томичей ждет музыкально-развлекательная программа с диджеем, викторинами с призами и свежим кофе. Эта часть акции продлится до 21.30.

В 19.00 стартует основная программа. Гостей ждет ряд пешеходных экскурсий. В рамках первой — «Город глазами краеведа и фотографа» — участники которой узнают об истории домов и улиц, а также получат квалифицированные советы опытного фотографа о том, как правильно организовать хороший кадр в вечернее время суток.

Еще одна авторская экскурсия — «При свете дня» Татьяны Назаренко — также начнется в 19.00. Её участникам расскажут об истории улиц вокруг Ново-Соборной площади вместе с фотографом Еленой Афанасьевой («Академия фотографии»). Позже, в 20.30 стартует экскурсия по самой площади «Магия сумерек». Её проведет Марина Лоскутова. Организованная группа не более 15 человек. Цена билета 500 рублей.

Также в рамках основной программы гостей акции ждут ознакомительные экскурсии по выставкам из фондов музея. Их продолжительность — 45 минут. Начало — каждые 15 минут (или по мере формирования группы). Цена билета 300 рублей для всех категорий. При одновременной покупке от 2х билетов скидка 10%.

После окончания основной программы в полночь в музее стартует ночная. Гостей ждет приветственный кофе-дринк, дегустация авторских сыров, авторские экскурсии при свечах и чаепитие из самовара в музейном саду. Кроме того, участников акции проведут по старинному зданию и покажут фондохранилище, а после все желающие смогут поиграть в «настолки» и обсудить увиденное.

Подробную программу смотрите по ссылке.

Количество участников ночной программы — всего 10 человек. Стоимость билета — 5 000 рублей. В стоимость включено: экскурсионное обслуживание, питание, кофе-паузы, бесплатная парковка на охраняемой территории, доставка (при необходимости) после экскурсии до дома на такси.

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