Затянувшийся ремонт на Мокрушинском переезде в Томске планируют завершить до конца дня

13 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Сегодня, 13 мая, в Томске проводятся плановые работы на железнодорожном переезде в районе мкр. Мокрушинского и Зонального. Предполагалось, что они должны были завершиться до утра четверга, но продолжились в связи с обнаружением повреждений, влияющих на безопасность дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

«В ходе ремонта устраняются повреждения запорных устройств (плит), которые при проезде через железнодорожные пути влияют на безопасность дорожного движения. Проводится замена старых запорных устройств «, — сообщил Михаил Синьков, главный инженер ГУП ТО «Областное ДРСУ», выполняющего ремонт.

Сейчас для движения транспорта открыта одна полоса, ремонт железнодорожного узла на переезде в районе мкр. Мокрушинский будет окончен до конца дня 13 мая.

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