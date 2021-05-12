Более 20 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

12 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

За сутки в Томской области зарегистрирован 21 случай заболеваний COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 17 человек, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зафиксировано 32 404 случая заболевания коронавирусом. 31 338 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,09.

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