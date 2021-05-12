СПК «Межениновский» оштрафован на 5,38 млн руб. за загрязнение земли куриным пометом

Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск местного управления Россельхознадзора к ООО «СПК «Межениновский» («дочка» ООО «Межениновская птицефабрика», входит в агрохолдинг «Сибирский премьер») о возмещении вреда, причиненного почвам сельхозназначения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2019 году Россельхознадзор уличил предприятие в размещении куриного помета на землях сельскохозяйственного назначения на площади 2,1 га в окрестностях Рыбаловского сельского поселения.

«Управление произвело расчет размера вреда, он составил 5 млн 384 тыс. рублей. После истечения установленного срока для добровольной оплаты управление обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Томской области, исковые требования удовлетворены в полном объеме», — говорится в пресс-релизе.

Агрохолдинг «Сибирский премьер» включает в себя несколько крупных предприятий в Сибири: ООО «Межениновская птицефабрика», ООО «Новосибирская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Евсинская», ЗАО «Агрофирма Лебедевская», ООО «Каменская птицефабрика» и другие. Вертикально интегрированное производство включает цепочку от выращивания зерновых для производства комбикормов до реализации готовой продукции. Предприятия холдинга производят мясо цыплят-бройлеров, колбасную продукцию, рубленые и тестовые полуфабрикаты, молочную продукцию, яйца и муку.

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