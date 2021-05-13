Томичей научат реализовывать городские проекты

13 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

На платформе Архитекторы.рф стартовал бесплатный онлайн-курс «Город и горожане: как наладить диалог с жителями». Пройти его могут все желающие.

Как сообщается на сайте проекта, в первую очередь курс будет интересен представителям городских администраций, чтобы выстроить эффективную коммуникацию с жителями. Девелоперам и градостроителям он пригодится для налаживания системной работы с горожанами. Кроме того, активным жителям курс будет полезен в качестве подготовки для реализации городских проектов.

В ходе обучения эксперты-практики расскажут, зачем выявлять запросы и потребности жителей, а также дадут инструменты для проведения собственных социокультурных исследований.

Курс разделен на два блока:

теоретическая база для проведения собственных социокультурных исследований и понимания запросов и горожан;

практические навыки, которые пригодятся в работе с пользователями.

Теоретический блок содержит 12 уроков, а практический — 16. В записи занятий принимали участие 22 лектора. После прохождения обоих блоков обучающемуся будет предложен итоговый тест.

Пройти курс уже можно бесплатно на сайте проекта.

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