18+
18+

Томичей приглашают на бесплатную экскурсию в Дом офицеров

Дом офицеров, Исторический центр, Культура в Томске, Томские новости, экскурсия мероприятие куда сходить культура дом офицеров Томичей приглашают на бесплатную экскурсию в Дом офицеров

В субботу, 15 мая, в томском Доме офицеров пройдет экскурсия, сообщают организаторы из Центра по охране памятников.

Томичей ждет рассказ об истории строительства здания, его гостях, обитателях и многом другом. Кроме того, посетители смогут оценить красоту и внутреннее убранство Дома офицеров — от подвала до укромных уголков старинных зрительных залов.

Экскурсия, продолжительностью в 1 час, рассчитана на 20 человек. Начало в 10.00. Участие бесплатное, по предварительной записи в комментариях под этим постом или в директе Центра. В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество.

Здание для Общественного (Благородного) собрания было построено в Томске в 1898 — 1900-х годах по проекту архитектора Константина Лыгина на месте сгоревшего особняка известного в Сибири золотопромышленника Философа Александровича Горохова. Более полувека Дом Общественного собрания был средоточием культурной жизни города: здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы, новогодние представления и благотворительные вечера, которые устраивались для сбора средств, направлявшихся нуждающимся студентам, в фонд Народного университета, в Приют бездомных и нищих детей.

Во время Гражданской войны здание перешло военному госпиталю, а впоследствии стало известно как Дом офицеров, где в годы Великой Отечественной войны размещались Вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов и стрелковая женская команда. Здесь же позже работали большой городской театр, кинотеатр, шахматная школа имени Петра Измаилова и Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии Сибирского химического комбината.

В течение нескольких лет здание пустовало, ремонтные работы не проводились. В 2011 году Минобороны передало здание в муниципальною собственность Томска, через год оно перешло к области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Волки расплодились в одном из районов Томской области, часть хищников отстрелят

13 апреля 2021
Томские новости

Томские самбисты победили на домашнем первенстве Сибири

6 мая 2021
Томские новости

Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома в Томске

28 апреля 2021
Томские новости

Томская область направила 755 млн рублей на ремонт участка Северной широтной дороги

28 апреля 2021
Креативные индустрии

«Сибиряки вольные и невольные»: новая жизнь важного проекта

16 апреля 2021
Томские новости

Инновационная экосистема Томской области станет предметом обсуждения в рамках Startup Tour 2021

23 апреля 2021
Томские новости

В Томске разработали методичку по обрезке деревьев и кустарников

12 апреля 2021
Томские новости

Мотоциклист и автомобилист без прав столкнулись в томской деревне

30 апреля 2021
Томские новости

В майские праздники социальные службы Томской области будут работать по специальному графику

27 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle