Томичей приглашают на бесплатную экскурсию в Дом офицеров

11 мая 2021 / Томский Обзор

В субботу, 15 мая, в томском Доме офицеров пройдет экскурсия, сообщают организаторы из Центра по охране памятников.

Томичей ждет рассказ об истории строительства здания, его гостях, обитателях и многом другом. Кроме того, посетители смогут оценить красоту и внутреннее убранство Дома офицеров — от подвала до укромных уголков старинных зрительных залов.

Экскурсия, продолжительностью в 1 час, рассчитана на 20 человек. Начало в 10.00. Участие бесплатное, по предварительной записи в комментариях под этим постом или в директе Центра. В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество.

Здание для Общественного (Благородного) собрания было построено в Томске в 1898 — 1900-х годах по проекту архитектора Константина Лыгина на месте сгоревшего особняка известного в Сибири золотопромышленника Философа Александровича Горохова. Более полувека Дом Общественного собрания был средоточием культурной жизни города: здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы, новогодние представления и благотворительные вечера, которые устраивались для сбора средств, направлявшихся нуждающимся студентам, в фонд Народного университета, в Приют бездомных и нищих детей.

Во время Гражданской войны здание перешло военному госпиталю, а впоследствии стало известно как Дом офицеров, где в годы Великой Отечественной войны размещались Вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов и стрелковая женская команда. Здесь же позже работали большой городской театр, кинотеатр, шахматная школа имени Петра Измаилова и Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии Сибирского химического комбината.

В течение нескольких лет здание пустовало, ремонтные работы не проводились. В 2011 году Минобороны передало здание в муниципальною собственность Томска, через год оно перешло к области.

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