Бывший поставщик топлива для «Флота НМТП» купил мини-НПЗ Томскнефтепереработки за 2,2 млрд рублей

11 мая 2021 / Томский Обзор

ООО «Сибирский мазут» стало победителем аукциона по продаже имущества ООО «Томскнефтепереработка», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Компания стала единственным участником торгов, предложив за лот начальную цену — 2,176 млрд рублей.

Имущественный комплекс «Томскнефтепереработки» — это действующий мини-НПЗ в селе Семилужки Томского района Томской области. Комплекс состоит из нескольких корпусов, котельной, трансформаторной подстанции, электростанции, вспомогательных зданий, коммунальной инфраструктуры, а также оборудования, емкостей, склада нефти и нефтепродуктов, подъездных автодорог, установки переработки нефти. Кроме того, в лот вошло право аренды земли.

Часть имущества находится в залоге у госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», банка «Траст» и ООО «ОТК-Трейд», часть свободна от залога.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибирский мазут» зарегистрировано в 2015 году в Горно-Алтайске. Бенефициаром компании с 51% в уставном капитале является кузбасский бизнесмен Артем Миллер, еще 49% принадлежит Дмитрию Калядину. Выручка организации в 2020 году составила 472,2 млн рублей, чистая прибыль — 4,4 млн рублей.

Основной вид деятельности компании — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. В частности, в 2017–2018 годах «Сибирский мазут» поставил нефтепродукты для АО «Флот Новороссийского морского торгового порта» на общую сумму 2,26 млрд рублей.

«Сибирский мазут» также является кредитором в деле о банкротстве «Томскнефтепереработки». Организация в мае 2019 года получила от «Томской топливной компании» право требования задолженности в размере 5,7 млн рублей.

Как сообщалось, впервые имущественный комплекс «Томскнефтепереработки» был выставлен на торги в июне 2019 года за 4,835 млрд рублей, однако желающих приобрести его по такой стоимости не нашлось. Повторные торги по продаже комплекса в форме публичного предложения стартовали в октябре 2019 года по начальной цене 4,351 млрд рублей. В ходе торгов стоимость НПЗ опустилась до 2,176 млрд рублей.

Проектная мощность мини-НПЗ — 1 млн тонн сырья в год. Предполагалось, что к 2015–2016 годам ООО «Томскнефтепереработка» выйдет на ежегодную переработку 4 млн тонн нефти с глубиной переработки 95%. Процедура наблюдения в ООО была введена в 2014 году, конкурсное производство — в сентябре 2016 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», учредителями компании по состоянию на 2005 год были Михаил Маляренко и Юрий Рощупкин на паритетных началах, в 2006 году 100% приобрела Tomsk Refining AB, зарегистрированная в Швеции. В 2011 году владельцем компании стала Stroguluda Investment Limited, ее бенефициаром является Андрей Кнауб.

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