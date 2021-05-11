В Томске загорелась пилорама

11 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 11 мая, в Томске на Кузовлевском тракте на территории пилорамы произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 12.39. К 13.20 удалось ликвидировать открытое горение.

На месте работают 6 единиц техники и более 20 человек.

Пострадавших нет.

Фото, видео: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

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