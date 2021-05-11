Селькупский Праздник большой воды отметят в Томске

Томский Обзор / Фото: 11 мая 2021 // Фото: depkult.tomsk.gov.ru

В субботу, 15 мая, в районе ул. Алтайская, 3 пройдет празднование Варг ӧт нучелд (по-селькупски: Праздник большой воды) — уличное мероприятие с шаманскими обрядами, ярмарками, экскурсиями и мухоморными напитками, сообщают организаторы.

Цель мероприятия — презентация культурных практик коренных народов Томской области. В 14.00 гостей ждут обряды шаманов томского севера на исполнение желаний, кормление духов воды и деревьев, а также селькупские игры на природе.

Кроме того, с 15.30 начнет работу селькупское подворье. Здесь гостей праздника ждет ярмарка ремесленных hand-made изделий, фотосессия в национальных праздничных костюмах и мехах, этнические мастер-классы и селькупские песни на свежем воздухе.

Кроме того, в рамках праздника пройдут обзорные экскурсии по культурному центру томского севера с дегустацией блюд национальной кухни, а именно пирогов, рыбы мухоморного напитка и много другого.

Праздник пройдет в «потаенном уголке» в 300 метрах от дома по ул. Алтайская, 3. Мероприятие будет проводиться с соблюдением мер безопасности, количества участников и санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с нормативными актами, действующими на территории Томской области.

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