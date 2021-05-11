В ТГУ открылся Центр коллективной обработки данных для работы с Big Data

В Томском государственном университете открылся Центр коллективной обработки данных и поддержки DevOps-инфраструктуры. Предполагается, что он станет площадкой для решения фундаментальных задач по созданию новых алгоритмов больших массивов информации и практических подходов к использованию этих результатов, сообщает пресс-служба вуза.

«Дата-центр позволит использовать высокопроизводительные вычислительные серверы для обучения и проведения научных исследований студентов, аспирантов и сотрудников Института прикладной математики и компьютерных наук, — говорит директор ИПМКН ТГУ Александр Замятин. — В первую очередь это может быть интересно студентам программ бакалавриата «Искусственный интеллект и разработка программных продуктов» и магистрантам программы «Интеллектуальный анализ больших данных».

В новом центре студенты и аспиранты получат доступ к реальным массивам данных, которые они будут использовать для решения задач во время подготовки дипломных и курсовых проектов. По словам директора Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Вячеслава Гойко, сейчас ни одно актуальное исследование не делается без анализа больших данных, и с их использованием работы студентов выйдут на качественно новый уровень — станут не просто учебными, но и реально решающими проблемы общества.

Например, проекты будут направлены на оценку образовательного потенциала обучающегося по цифровым следам, применение методов машинного обучения для прогнозирования психологических характеристик человека и другие задачи анализа больших данных социальных медиа.

«Для студентов, обучающихся по направлению „DevOps-инженерия в администрировании инфраструктуры IT-разработки“, доступ к развитой современной ИТ-инфраструктуре создает уникальную возможность получить крайне востребованные практические навыки, — добавляет менеджер образовательной программы, доцент ИПМКН Алексей Шкуркин. — В частности, ребята смогут научиться настройке и сопровождению современной инфраструктуры IT-разработки, развить навыки создания и оптимизации сложных вычислительных систем на основе глобальных и локальных сетей, облачных платформ».

Также центр поможет развивать администрирование операционных сред, компьютерных сетей и распределенных прикладных программных систем, передовые компетенции в области цифровизации, создания и настройки систем виртуализации и контейнеризации.

«Очень важно, что студенты и аспиранты получают возможность приобретения практических навыков развёртывания виртуального окружения, — отмечает Алексей Шкуркин. — Наряду с этим они будут учиться планировать, разворачивать и администрировать сложную реальную цифровую среду, обеспечивая ее высокую производительность и масштабируемость. Эти навыки значительно повышают ценность специалиста и повышают его конкурентоспособность на рынке труда, в разы увеличивая шансы на успешную профессиональную карьеру».

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