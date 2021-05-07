Владельцы томского кафе отреставрировали дверь в старинном особняке Флеера
Владельцы томского кафе ProCofe восстановили деревянную дверь и фурнитуру в особняке Флеера — здании по пр. Ленина, 83, где располагается заведение. При этом они опирались на исторические источники, а все чертежи и работы были согласованы с профильными комитетами.
«Мы восстанавливали дверь по фотографии периода 1968–1974 годов: согласно снимкам из 40-х она раньше находилась совсем в другом месте, поэтому мы опирались на более поздний исторический период», — рассказывается в Instagram-аккаунте заведения.
В работе над эскизом двери принимали участие специалисты по реставрации из городского центра по охране памятников.
Здание по пр. Ленина, 83 было построено в 1905–1907 годах по заказу купца 2-й гильдии Густава Флеера по проекту архитектора Константина Лыгина. Изначально в нем был аптекарский магазин, но после Революции особняк перешел в собственность города, после чего в нем располагались многочисленные организации. В настоящее время здесь находится Дворец бракосочетаний.
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