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Владельцы томского кафе отреставрировали дверь в старинном особняке Флеера

Архитектура и дизайн, Город, Еда, Исторический центр, Томские новости, город новая дверь исторические здания восстановили починили отремонтировали Владельцы томского кафе отреставрировали дверь в старинном особняке Флеера

Владельцы томского кафе ProCofe восстановили деревянную дверь и фурнитуру в особняке Флеера — здании по пр. Ленина, 83, где располагается заведение. При этом они опирались на исторические источники, а все чертежи и работы были согласованы с профильными комитетами.

Так выглядела дверь до установки новой восстановленной
Фото: Лукия Мурина

«Мы восстанавливали дверь по фотографии периода 1968–1974 годов: согласно снимкам из 40-х она раньше находилась совсем в другом месте, поэтому мы опирались на более поздний исторический период», — рассказывается в Instagram-аккаунте заведения.

На вид этой двери ориентировались при восстановлении
Фото: https://www.instagram.com/procofe_tomsk

В работе над эскизом двери принимали участие специалисты по реставрации из городского центра по охране памятников.

Новая восстановленная дверь
Фото: https://www.instagram.com/procofe_tomsk/

Здание по пр. Ленина, 83 было построено в 1905–1907 годах по заказу купца 2-й гильдии Густава Флеера по проекту архитектора Константина Лыгина. Изначально в нем был аптекарский магазин, но после Революции особняк перешел в собственность города, после чего в нем располагались многочисленные организации. В настоящее время здесь находится Дворец бракосочетаний.

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