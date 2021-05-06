Томские самбисты победили на домашнем первенстве Сибири

6 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сборная Томской области по самбо одержала победу на юношеском первенстве Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба регионального департамента молодежной политики, физкультуры и спорта.

В соревнованиях участвовали около 450 спортсменов из 9 субъектов Сибири. В течение трех дней борцы разыграли 20 комплектов наград.

Самбисты из Томской области сумели завоевать 14 наград и подняться на высшую ступень пьедестала в командном зачете среди юношей, что не удавалось сделать ни разу за последние 30 лет.

«Ребята показали, не побоюсь этого слова, выдающийся результат. Теперь наша задача спланировать подготовку сборной к предстоящему первенству России, чтобы достойно выступить», - сказал исполнительный директор томской федерация самбо Максим Соколов.

С полным списком победителей и призеров первенства Сибири можно ознакомиться здесь. Следующим стартом для томских самбистов станет выступление на первенстве России, которое пройдет в сентябре.

Посмотреть на то, как проходили состязания можно здесь. А еще мы писали об истории развития самбо в Томской области.

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