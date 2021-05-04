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В Томске прошло юношеское Первенство Сибири по самбо

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С 1 по 3 мая в Томске состоялось первенство Сибирского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2007–2009 г.р. За призовые места боролись более 400 самбистов из 10 регионов Сибири.

Соревнования проходили на трех коврах в спортивном комплексе «Эльбрус». Томскую область на турнире представляли 60 самбистов из Северска, Томска, Стрежевого и Александровского района.

«Мы очень рады принять на Томской земле соревнования такого уровня и постараемся создать условия в которых спортсменам, тренерам и судьям будет комфортно. Несомненно мы рассчитываем, что наши ребята покажут достойный результат и порадуют болельщиков красивыми и яркими поединками», — отметил исполнительный директор томского областного регионального отделения «Всероссийская федерация самбо» Максим Соколов.

Записи трансляций с соревнований можно посмотреть в группе ВКонтакте.

Фото: Вероника Белецкая

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