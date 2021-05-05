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Семнадцатилетнюю северчанку подозревают в повреждении нескольких баннеров ко Дню Победы

Криминал, Происшествия, Томские новости, уголовное дело баннеры день победы праздники вандализм Семнадцатилетнюю северчанку подозревают в повреждении нескольких баннеров ко Дню Победы

В Томской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Северска, подозреваемой в вандализме, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в ночь на 3 мая девушка повредил 4 баннера "Бессмертного полка России" у одного из торговых центров Северска. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм). Девушке грозит до 3 месяцев ареста, штраф или обязательные работы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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