Отсутствие паспорта спасло томича от кредита в миллион рублей

5 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Житель Томска стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и предлагали мужчине обезопасить его сбережения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, потерпевшему на мобильный поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил собеседнику, что с мошенники пытаются снять деньги с его счета. Чтобы сохранить сбережения томичу предлагалось срочно перевести деньги на безопасный счет.

Следуя указаниям "полицейского" потерпевший снял со счета 250 тыс. рублей. После томича убедили поехать на другой конец города и в определенном банкомате перевести деньги по определенным номерам телефонов. Но на этом мошенники не остановились. Они настоятельно рекомендовали мужчине оформить кредит на 1 млн рублей и также перевести деньги на безопасные счета. Но этого потерпевший сделать не мог, так как у него не было паспорта, так как он оформлял регистрацию по месту жительства.

Но и это не остановило мошенников. Они поинтересовались, нет ли у томича дома наличных сбережений, которые также срочно нужно обезопасить. После этого вопроса мужчина стал сомневаться, что общается с представителями правоохранительных структур, и обратился в полицию.

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