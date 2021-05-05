18+
18+

Отсутствие паспорта спасло томича от кредита в миллион рублей

Криминал, Томские новости, сбережения арестовали долги кредит мошенники телефонные мошенники Отсутствие паспорта спасло томича от кредита в миллион рублей

Житель Томска стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и предлагали мужчине обезопасить его сбережения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, потерпевшему на мобильный поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил собеседнику, что с мошенники пытаются снять деньги с его счета. Чтобы сохранить сбережения томичу предлагалось срочно перевести деньги на безопасный счет.

Следуя указаниям "полицейского" потерпевший снял со счета 250 тыс. рублей. После томича убедили поехать на другой конец города и в определенном банкомате перевести деньги по определенным номерам телефонов. Но на этом мошенники не остановились. Они настоятельно рекомендовали мужчине оформить кредит на 1 млн рублей и также перевести деньги на безопасные счета. Но этого потерпевший сделать не мог, так как у него не было паспорта, так как он оформлял регистрацию по месту жительства.

Но и это не остановило мошенников. Они поинтересовались, нет ли у томича дома наличных сбережений, которые также срочно нужно обезопасить. После этого вопроса мужчина стал сомневаться, что общается с представителями правоохранительных структур, и обратился в полицию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске появился авторский телеграм-канал про бизнес

16 апреля 2021
Томские новости

В Томскую область поступит еще более 24 тыс. доз вакцины от COVID-19

23 апреля 2021
Томские новости

В Томске пожарные спасли двух человек из горящей многоэтажки

12 апреля 2021
Томские новости

В Томске опрокинувшийся полуприцеп столкнулся с иномаркой, пострадал ребенок

13 апреля 2021
Томские новости

Экспертиза оценила в 300 млн рублей проект строительства новой тепломагистрали в Томске для перевода крупного района на ЦТС

12 апреля 2021
Томские новости

Новые меры по трудоустройству безработных будут введены в Томской области

6 апреля 2021
Томские новости

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

4 мая 2021
Томские новости

В этом году 4 тысячи человек нашли новое место работы через службу занятости

23 апреля 2021
Томские новости

В Томской области открыт пожароопасный сезон

20 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle