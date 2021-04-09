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В Томске иномарка врезалась в дерево и опрокинулась

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Сегодня днем, 4 мая, в Томске на пр. Ленина произошло опрокидывание Hyundai Avante, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.00 у дом по пр. Ленина, 235. По предварительным данным, 30-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части, врезался в дерево и опрокинулся.

Мужчине, сидевшему за рулем, оказали разовую медицинскую помощь. Других пострадавших в ДТП нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.

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