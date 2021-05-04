Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 6 человек. 6 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 222 случая заболевания коронавирусом, 31 211 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99.

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