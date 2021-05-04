18+
18+

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция уровень заболеваемости распространение ковид Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 6 человек. 6 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 222 случая заболевания коронавирусом, 31 211 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Обвиняемый в коррупции мэр Томска Кляйн перенес вторую хирургическую операцию

29 апреля 2021
Томские новости

Жители Томской области стали жертвами мошенников при попытке арендовать жилье

7 апреля 2021
Томские новости

Качество питьевой воды в Томске проверяют после масштабного отключения

26 апреля 2021
Томские новости

Обвиняемый в коррупции мэр Томска в суде настаивает на своей невиновности

8 апреля 2021
Томские новости

Предложение сотрудника «Томскнефти» позволит втрое сократить срок ремонта горизонтальных скважин

23 апреля 2021
Томские новости

В Томске опрокинувшийся полуприцеп столкнулся с иномаркой, пострадал ребенок

13 апреля 2021
Томские новости

В Томске неизвестная угрожала взорвать здание обладминистрации

26 апреля 2021
Томские новости

В Томске приостановили работу кафе, где без лицензии продавали алкоголь

15 апреля 2021
Томские новости

«Ростелеком» продолжает серию открытых обучающих семинаров по информационной безопасности в городах России

8 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle