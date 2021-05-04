В Томске планируют продолжить благоустройство набережной Томи

Томский Обзор / Фото: 4 мая 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

В Томске благоустроят территорию набережной Томи на участке от пер. Сухоозерного до территории ОАО «Томские мельницы». Предполагается, что здесь появится современного общественное пространство, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы на данном участке будут проводиться в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Авторы проекта предлагают разбить территорию на пешеходную и рекреационную зоны и выделить место под парковку автомобилей. В пешеходной зоне будет располагаться три выхода на дамбу. В рекреационной зоне планируется разместить игровое оборудование для детей в возрасте до 12 лет и качели.

На участке высадят декоративные кустарники, многолетние цветы и деревья. Растущие здесь ели останутся на месте.

«Там жилая функция, прилегающая близко к дамбе, соответственно ничего активного, громкого и шумного делать нельзя. Кроме того, дамба является серьезным конструктивным сооружением, в ее тело вообще внедряться ничем нельзя. В целом это зона отдыха, никаких активностей там не предполагается», — рассказывает руководитель Центра развития городской среды Томской области Константин Казанцев.

Он также отметил, что новое общественное пространство станет продолжением благоустроенной ранее набережной Томи, работы на которой начались в 2019 году. Тогда благоустройство велось на участке между переулками Сухоозерным и Пристанским. Здесь было создано общественное пространство с деревянными лежаками, доступными для маломобильных горожан, высажены многолетних травы — вейник остроцветковый, дернистый луговик и белый клевер.

Поддержать проект обустройства, а также ознакомиться с другими дизайн-проектами благоустройства площадок, участвующих в голосовании на 2022 год, можно на платформе проекта. Отдать свой голос за приглянувшийся дизайн-проект томичи могут до 30 мая.

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