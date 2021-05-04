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Краснокнижный белоглазый нырок появился в Томской области впервые за 100 лет

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В Томской области впервые более чем за 100 лет появился очень редкий вид уток, включенный в Красную книгу России — белоглазый нырок (Aythya nyroca), сообщает экологический центр «Стриж».

Двух самцов этих птиц 27 апреля сфотографировал замдиректора центра Андрей Баздырев. Они прилетели на «Коларовские водно-болотные угодья имени С.С. Москвитина» вблизи Томска. До этого залётных нырков встречали в границах региона только в самом начале XX века — под Томском и в низовьях Кети.

"Возможно начался рост численности вида или ухудшились условия обитания в пределах основного ареала, и птицы перемещаются в поисках более благоприятных участков", - объясняют появление редкой птицы в экоцентре.

В настоящее время белоглазый нырок гнездится в центральной Европе, а также в степной, полупустынной и пустынной зонах от Средиземноморья до Китая, хотя ещё в первой половине 20 века был сравнительно обычен и в лесостепи Западной Сибири. Однако массовая охота и выжигание тростниковых зарослей на водоёмах привели к тому, что к концу 20 века этот вид практически исчез из Сибири.

Также в экоцентре отмечают, что в 2021 году во время учета водоплавающих птиц специалисты "Стрижа" будут внимательнее искать белоглазого нырка — вдруг он снова начал гнездиться на степных озёрах. Также экологи опасаются за безопасность редких уток.

"Хотя сами птицы находились на закрытой для охоты территории, но в 300-400 м от места встречи с 20 апреля уже во всю идёт охота на уток, и шанса избежать выстрела у белоглазых нырков, увы немного, так как в полёте они похожи на хохлатую чернеть — обычный охотничий вид", - отмечают в центре и призывают подписать петицию о необходимости изменения параметров охоты на птиц в Томской области.

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