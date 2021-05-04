Находившийся с 1990-х годов в запустении памятник погибшим в Великой Отечественной войне отремонтируют под Томском
Власти Спасского сельского поселения Томского района Томской области планируют отремонтировать памятник погибшим в Великой Отечественной войне в селе Яр, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу поселения Егора Пшеленского.
«У монумента осыпались таблички с именами погибших, и территория вокруг нуждается в облагораживании. Поэтому мы запланировали ремонтные работы, средства в бюджете уже заложены. Местный предприниматель обещал облагородить территорию вокруг и поставить ограждение», — сказал Пшеленский.
Глава поселения отметил, что отремонтировать памятник планировали еще в 2020 году, но финансовая ситуация, связанная с коронавирусом, не позволила это сделать.
По его данным, облицованный мрамором памятник, который представляет собой стелу с переплетенными вверху конструкциями в виде языков пламени, возвели в 1980-х годах. Изначально рядом с памятником находилась школа, которая закрылась в 1990-х годах, и за монументом долгие годы никто не следил.
Фото: Томский Обзор
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