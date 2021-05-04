Томские подводники в третий раз подряд стали чемпионами России

4 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Сборная Томской области по подводному плаванию взяла восемь золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды главного российского старта сезона, прошедшего в Санкт-Петербурге с 30 апреля по 3 мая. Таким образом томские подводники выиграли командный зачет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все 17 медалей завоевали спортсмены ДЮСШ «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени Виктора Шевелёва». Из 12 личных наград — золото, серебро и бронза у заслуженного мастера спорта Александры Скурлатовой, воспитанницы заслуженного тренера России Григория Шумкова; две золотые и серебряная награды у заслуженного мастера спорта Алены Паршиной; золотая, серебряная и бронзовая у заслуженного мастера спорта Егора Качмашева (оба воспитанники заслуженного тренера РФ Юлии Поздеевой); серебро у мастера спорта Василия Пушкарева, воспитанника тренера Анастасии Жидковой. Все они, а также мастер спорта международного класса Татьяна Причинина по итогам российского чемпионата вошли в основной состав спортивной сборной России для участия в чемпионате мира по плаванию в ластах, который состоится в Томске 3–9 июля.

Отлично выступили томские подводники и в эстафетных дисциплинах, в четырех из пяти эстафетах завоевав четыре «золота» и одно «серебро». Участниками золотых «квартетных» побед стали Александра Скурлатова, Диана Слисева, Алена Паршина, Мария Надеина, Егор Качмашев, Василий Пушкарев, Алексей Берестов, Александр Александров и Глеб Иванов.

В общей копилке сборной команды также второе место на дистанции 800 м плавание в ластах у Дарьи Соболевой и третье место на дистанции 100 м подводное плавание у Глеба Иванова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: