Мотоциклист и автомобист без прав столкнулись в томской деревне

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 29 апреля, в деревне Мазалово столкнулись Toyota Corolla и мотоцикл, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.30 на ул. Юбилейной, 55. По предварительным данным, водитель автомобиля не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди мотоцикла, из-за чего и произошло столкновение.

В результате 50-летний мотоциклист с травмами доставлен в больницу. Он передвигался без мотошлема и не имел права управления транспортным средством. В свою очередь водитель автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, ранее он был лишен прав.

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