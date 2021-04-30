Томичи презентовали проект туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири» в Совете Федерации

30 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томское отделение Российского географического общества

Исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества Юлия Калюжная презентовала межрегиональный маршрут «Золотое кольцо Сибири» на круглом столе в Совете Федерации. Тема круглого стола посвящена особенностям формирования, продвижения и реализации туристского продукта в условиях преодоления последствий пандемии.

«Золотое кольцо Сибири» — проект межрегионального туристического маршрута, разработанный Томским отделением Русского географического общества. Он призван объединить регионы Сибирского федерального округа обзорным маршрутом, который позволит туристам получить цельное представление о регионе. Межрегиональный познавательный маршрут был разработан экспертами Русского географического общества, региональными властями и местными жителями. Общие усилия помогли сформировать качественные туристические предложения, среди которых:

вариативность продолжительности маршрута, малое кольцо — 7 дней и гранд-маршрут — 15 дней, а также типов туризма, от оздоровительного до экстремального.

В целом маршрут охватывает 10 республик и областей региона, точкой старта является Томск. Запуск маршрута планируется летом 2021 года.

Юлия Калюжная озвучила приоритетные задачи по реализации проекта, среди которых – улучшение транспортной и туристической инфраструктуры регионов Сибири, включение «Золотого кольца Сибири» в национальные программы («Туризм и индустрия гостеприимства», Федеральная целевая программа в рамках проекта «Культура» для участия школьников в культурно-просветительских программах), организационная поддержка Ростуризма, а также широкое информационное освещение проекта на российских и международных площадках.

«Координация и решение этих задач благотворно повлияет на развитие внутреннего туризма в Сибири и будет способствовать притоку российских и иностранных туристов, а кроме того, окажет колоссальную поддержку малому и среднему бизнесу регионов Сибири», — поделился член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Томской области Владимир Кравченко.

В ходе заседания представленный туристический проект получил поддержку и предложения о взаимовыгодном сотрудничестве от участников круглого стола из разных регионов России.

«Интеграция и сотрудничество республик и областей региона является ключом к успеху проекта», — отметил заместитель руководителя Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ Христофор Константиниди.

По итогам заседания планируется определить дальнейшие стратегии развития проекта.

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