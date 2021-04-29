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В Томске спасли 4 подростков, застрявших на льдине

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Сегодня, 29 апреля, сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы эвакуировали четверых подростков с льдины на Томи в центре Томска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение об инциденте в районе ул. Мусы Джалиля поступило в 17.00. На место были направлены оперативная дежурная смена ТО ПСС и пожарные 3-й пожарно-спасательной части.

«Спасатели обнаружили четверых подростков на льдине, находящейся в 15 метрах от берега. Выяснилось, что группа детей гуляла по берегу и некоторые из них решили походить по торосам. В один момент одна из льдин стала рушиться и подростки не могли уже выбраться на берег самостоятельно», — говорится в сообщении.

В итоге спасатели в гидрокостюмах добрались до подростков и, надев на них спасательные жилеты, помогли выбраться на берег. После осмотра врачей пострадавших передали родителям и сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Видео: ТО ПСС

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