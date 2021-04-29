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Обвиняемый в коррупции мэр Томска Кляйн перенес вторую хирургическую операцию

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Мэр Томска Иван Кляйн, которого обвиняют в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, перенес вторую хирургическую операцию и временно не может участвовать в судебных заседаниях, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на адвоката градоначальника Марину Вихлянцеву.

«20 апреля Ивану Григорьевичу (Кляйну — прим.ред.) провели вторую плановую операцию. Реабилитация, по данным медиков, займет порядка трех недель. В связи с этим сегодня в суде было принято решение о переносе заседания на 26 мая», — сказала Вихлянцева.

По ее словам, такое решение суд принял по результатам рассмотрения ходатайства защиты с медицинской документацией и данных судебного запроса в медучреждение.

Вихлянцева добавила, что Кляйн чувствует себя лучше, но испытывает слабость и проблемы с речью.

Как сообщалось, мэра обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля Кляйна прооперировали в НИИ онкологии, 2 марта по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении.

8 апреля Советский районный суд Томска начал рассмотрение дела мэра по существу, Кляйн себя виновным не признает.

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